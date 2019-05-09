اقتصاد

“الخليج العربي” تستعرض مشاريعها الجديدة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عقد مجلس إدارة شركة الخليج العربي برئاسة محمد بن شتوان اجتماعاً مُوسعاً بحضور أعضاء لجنة الإدارة عن الهندسة والإنشاءات والتصنيع والموارد المالية والبشرية بالإضافة إلى إدارة العمليات والصيانة.

ونوقشت في الاجتماع الذي عقد بمقر الشركة أعمال الخليج العربي في العام الجاري، كما تم استعراض المشروعات المستهدف تنفيذها في الفترة القريبة القادمة.

وتطرق أعضاء مجلس الإدارة خلال اللقاء إلى أهمية وضع حلول لكافة العوائق التي تقف في وجه إنجاز المشروعات بحسب الخط التي وُضعت مُسبقاً.

وتسعى شركة الخليج العربي إلى رفع مستويات إنتاجها اليومية البالغة حالياً 304 آلاف برميل، فيما أكد بن شتوان مُؤخراً سعيهم لرفعها إلى 350 ألف برميل وذلك بعد التحسينات التي قامت بها الشركة من جانب إمدادات الكهرباء.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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