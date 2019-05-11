نيويورك تمنع محطات الكهرباء من حرق الفحم

أصدرت الجهات التنظيمية المعنية بالبيئة في ولاية نيويورك الأمريكية قواعد تهدف لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من محطات الكهرباء، وذلك بمنعها حرق الفحم بحلول نهاية 2020.

وتضمنت القواعد التي اقترحتها إدارة حماية البيئة الحد من انبعاثات الغازات الضارة من محطات الكهرباء الصغيرة التي تعمل بالغاز الطبيعي، ويتم تشغيلها في أوقات زيادة الطلب.

بدوره انتقد حاكم نيويورك “اندرو كومو” بشدة دعم الرئيس دونالد ترامب لقطاع الفحم، وذكر أن القواعد الجديدة لخفض استخدام الكربون في الولاية ستحقق وعده بالتوقف نهائيا عن استخدام الفحم العام القادم.

الجدير بالذكر أيضا أن الفحم استخدم بولاية نيويورك في توليد أقل من 1 بالمئة من الكهرباء عام 2017.

وذكرت بيانات اتحادية أن نيويوك تنوي إلى جانب ذلك استخدام موارد طاقة متجددة لتوليد 70 بالمئة من الكهرباء بحلول عام 2030 في الوقت الذي تنتج فيه حاليا نحو 30 بالمئة فقط من الكهرباء من موارد متجددة.

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