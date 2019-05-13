اقتصاد

شركة الجوف للتقنية النفطية تبحث سبل الاتفاق والتعاون مع شركة IGS الروسية

تم النشر منذُ 47 دقيقة
تعليق
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

بنغازي 13 مايو 2019 (وال)- عقد رئيس لجنة الإدارة شركة الجوف للتقنية الطبية مجدي الدرسي، اجتماع موسع مع شركة IGS الروسية المتخصصة في مجال الخدمات النفطية.

ونوقش في الاجتماع الذي عقد الاحد، بمقر شركة الجوف بنغازي، بحضور مدير ادارة العمليات سليمان جبيل ولجنة اعداد العقود بالشركة، مقترح اتفاقية خدمات التسميت والمعالجة بالأحماض، وبعض الأنشطة الأخرى المتعلقة بعمليات الحفر، والإنتاج لآبار النفط والغاز في ليبيا.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار توسيع نشاطات الشركة والرقي بخدمات شركة الجوف للتقنية النفطية. (وال-بنغازي) ع ط/أ د

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال

عن مصدر الخبر

وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • هذه كلها ـ حملات إعلامية مضللة الغرض منها هو بث الفتنة في ليبيا ـ لماذا لاتوجد أخبار عن البحرين والامارات ولماذا لم تعرض كوارث لبنان وأمريكيا على شاشات الاعلاميين ـ ومذابح غزة ـ ومايحصل في الاردن وتونس ـوما يحصل في مصر من مظاهرات ضد السيسي ..!!!
    واطفال اليمن …!!!
    الكل يعلم أن الاعلام مرتشي ولايقول الحقيقة ـ إنما يرسم خطط أستعمارية ممولة للتفريق بين الشعوب وأستغلالهم اعلاميا ـ لايوجد دعم للكفاءات الوطنية والخريجين من الحكومات الكثير من االكفاءات المحلية ضاعت وسط الفتن . ولم يكونوا ادارات تعطي الشبب خبرات ليكونوا جند مخلصين . لأوطانهم .

    رد