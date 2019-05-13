شركة الجوف للتقنية النفطية تبحث سبل الاتفاق والتعاون مع شركة IGS الروسية

بنغازي 13 مايو 2019 (وال)- عقد رئيس لجنة الإدارة شركة الجوف للتقنية الطبية مجدي الدرسي، اجتماع موسع مع شركة IGS الروسية المتخصصة في مجال الخدمات النفطية.

ونوقش في الاجتماع الذي عقد الاحد، بمقر شركة الجوف بنغازي، بحضور مدير ادارة العمليات سليمان جبيل ولجنة اعداد العقود بالشركة، مقترح اتفاقية خدمات التسميت والمعالجة بالأحماض، وبعض الأنشطة الأخرى المتعلقة بعمليات الحفر، والإنتاج لآبار النفط والغاز في ليبيا.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار توسيع نشاطات الشركة والرقي بخدمات شركة الجوف للتقنية النفطية. (وال-بنغازي) ع ط/أ د

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