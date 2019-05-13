المصرف المركزي يعلن عن توزيع 190 مليون دينار لفروع المصارف التجارية بطرابلس

كشف مصرف ليبيا المركزي اليوم الاثنين عن جدول توزيع السيولة النقدية لفروع المصارف التجارية بالعاصمة طرابلس خلال شهر مايو الجاري والتي بلغت قيمتها الإجمالية 190 مليون دينار.

وأوضح المصرف المركزي أنه أرسل سيولة نقدية بقيمة 70 مليون دينار لفروع مصرف الجمهورية بطرابلس الكبرى وعددهم 55 فرعا ووكالة إضافة إلى مراكز نقاط البيع، كما أرسل 40 مليون دينار لفروع مصرف التجاري الوطني، و35 مليونا لفروع مصرف الوحدة، و25 مليون دينار لفروع مصرف الصحاري، ومبلغ 20 مليونا لفروع مصرف شمال أفريقيا بطرابلس.

وكان محافظ مصرف ليبيا المركزي بطرابلس “الصديق الكبير” قد اجتمع أمس الأحد مع مديري المصارف التجارية، وناقشوا أوضاع المصارف وخدماتها التي تقدمها للمواطنين والصعوبات التي تواجهها وسبل إيجاد حلول عاجلة لتوفير السيولة النقدية، إضافة إلى معالجة الإشكالات التقنية التي تتعرض لها المنظومة المصرفية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية