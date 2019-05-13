الكبير يؤكد على المصارف التجارية بضرورة تسهيل إجراءات المواطنين ومن بينها المقاصة

بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي ” الصديق الكبير” مع المدراء العامين للمصارف التجارية، أوضاع المصارف وخدماتها التي تقدمها للمواطنين.

واستعرض الكبير مع المدراء الصعوبات التي تواجه المصارف في تقديم خدماتها للمواطنين الذين اضطرتهم الحرب للنزوح عن مناطقهم، وإيجاد حلول عاجلة لمواجهة هذه الإشكالية وفتح نوافذ خاصة لتوفير السيولة النقدية.

كما تمت مناقشة الإشكالات التقنية التي تتعرض لها المنظومة المصرفية وسبل حلها بشكل عاجل.

وأكد “الكبير” على مدراء المصارف التجارية ضرورة بذل العناية اللازمة وتشكيل فرق عمل لمواجهة ظروف الأزمة، وضرورة التنسيق فيما بين المصارف لتسهيل إجراءات المواطنين وتوفير الخدمات اللازمة لهم، وتذليل الصعوبات التي تواجه المقاصة بين المصارف.

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