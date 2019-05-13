اجتماع الإسكان والمرافق بنغازي مع لجنة حصر وتقييم الأضرار في المدينة

بنغازي 13 مايو 2019 (وال)- عقد مسؤول قطاع الإسكان والمرافق بنغازي المكلف خالد محمد العبدلي، اجتماعًا موسعًا مع مدير مكتب الشؤون الفنية بالقطاع كمال العبد.

هذا وتم خلال الاجتماع الذي عقد أمس الأحد بمقر القطاع، بحضور المهندسين المختصين بلجنة حصر وتقييم الأضرار بالمباني العامة والخاصة في المدينة، بحث التنسيق وآلية إنهاء أعمال حصر الأضرار في منطقتي الصابري ووسط المدينة، خلال فترة لا تتجاوز 10 يونيو المقبل، وذلك بناء على تعليمات السيد رئيس مجلس إدارة الهيأة العامة للإسكان والمرافق أبوبكر بوقيلة، الواردة للقطاع بموجب كتابه المؤرخ في (6/5/2019 ).

كما تم خلال الاجتماع التأكيد على البدء الفُوري في إتمام أعمال الحصر في المنطقتين المشار إليهما.

وجددت لجنة حصر وتقييم الأضرار دعوتها سكان مناطق الصابري ووسط البلاد، وأصحاب العقارات المتضررة “الذين لم يتقدموا سابقًا بالمستندات”، بضرورة الإسراع في تقديم المستندات المطلوبة إلى مجالس الأحياء.

ودعت اللجنة رؤساء مجالس الأحياء بسرعة إحالة المستندات إليها، ليتم إنهاء أعمال الحصر والتقييم خلال المدة المحددة. (وال- بنغازي) ف م/ ر ت

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