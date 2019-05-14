أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الثلاثاء 14 مايو 2019

ايوان ليبيا :
سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الدينار الليبي في تعاملات السوق الموازي اليوم الثلاثاء 14 مايو 2019، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:
|العملة
|سعر البيع
|سعر الشراء
|الدولار الامريكي
|4.44 دينار
|4.43 دينار
|اليورو
|4.95 دينار
|4.87 دينار
|الجنية الاسترليني
|5.65 دينار
|5.57 دينار
|الليرة التركية
|0.72 دينار
|0.64 دينار
|الدينار التونسي
|1.45 دينار
|1.37 دينار
|الجنية المصري
|0.24 دينار
|0.232 دينار
|الدولار الكندي
|3.23 دينار
|3.15 دينار
يرجى ملاحظة ان الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر.
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