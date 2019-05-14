أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الثلاثاء 14 مايو 2019

ايوان ليبيا :

سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الدينار الليبي في تعاملات السوق الموازي اليوم الثلاثاء 14 مايو 2019، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:

العملة سعر البيع سعر الشراء الدولار الامريكي 4.44 دينار 4.43 دينار اليورو 4.95 دينار 4.87 دينار الجنية الاسترليني 5.65 دينار 5.57 دينار الليرة التركية 0.72 دينار 0.64 دينار الدينار التونسي 1.45 دينار 1.37 دينار الجنية المصري 0.24 دينار 0.232 دينار الدولار الكندي 3.23 دينار 3.15 دينار

يرجى ملاحظة ان الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر.

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