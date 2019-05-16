تشغيل حقل نفطي مهجور منذ 40 عاما

تمكن مهندسو وفنيو شركة الخليج العربي للنفط من استئناف الإنتاج في بئر نفطي بحقل مسلة شرقي البلاد بعد أن ظل مهجورا منذ 40 سنة.

وقال عضو لجنة الإدارة للاستكشاف والإنتاج في الشركة فضل الله احتيته، الخميس، إن معدل إنتاج البئر يبلغ 2900 برميل يوميا.

وأشار “احتيته” في تصريح نشرته الشركة بحسابها في “فيسبوك”، إلى أن تشغيل البئر جاء باستخدام التقنية الحديثة من قبل شركة “شلمبرجير” للحفر المائل (جيوسفير).

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط كشفت مؤخرا في بيانات أن إجمالي صادرات النفط ارتفعت إلى مليون و250 ألف برميل مدعومة بعودة حقل الشرارة للإنتاج في مارس الماضي.

وحققت ليبيا إيرادات مبيعات النفط في شهر مارس الماضي ارتفعت بنسبة 20% بقيمة قدرها 270 مليونا، مقارنة مع شهر فبراير.

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