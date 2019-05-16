المواطن والتاجر يكتويان بغلاء الأسعار

قارب شهر رمضان على منتصفه ومازالت الأسواق الليبية تبحث عن زبائن تحرك القوة الشرائية لركودها هذا العام في ظل غلاء الأسعار الذي فاق توقعات المواطنين ومقدرتهم المالية مع شح السيولة التي التصقت بالبلاد منذ سنوات عدة، ناهيك عن غياب الحلول الحقيقية ونكث الوعود العديدة.

ولعل شكاوى المواطنين والتجار التي رصدتها كاميرا 218 في سوق الخميس للخضروات ببدر هو دليل واضح على تدهور الأوضاع الاقتصادية المحلية، فكلاهما يشكون غلاء الأسعار وتكدس البضائع المطروحة على رفوف العربات بثبات واجهاتها لعدم بيعها.

وضاعف هذا الارتفاع المستمر على الأسعار معاناة الليبيين وأربك أسواقهم، فمهما حاولوا التظاهر بالتعايش مع الظروف الطارئة عليهم إلا أن منغصات العيش تبقى ظاهرة على وجوههم.

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