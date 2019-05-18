بنوك أوروبية “متورطة” في قضايا “فساد”

غرّم الاتحاد الأوروبي عددا من البنوك بمبلغ مليار 200 مليون دولار عقب الكشف عن تلاعب في سوق الصرف تقدر قيمته بعدة تريليونات من الدولارات

البنوك هي باركليز- وسيتي غروب – وميتسوبيشي يو.إف.جي – وجيه.بي مورغان – ورويال بنك أوف سكوتلاند، وتعتبر هذه الغرامة بمثابة رسالة واضحة من قبل المؤسسات الأوروبية كونها لا تتساهل مع أي سلوك مخالف في قطاع الأسواق المالية

وقالت المفوضية الأوروبية إن متعاملين فرادى في هذه البنوك شكّلوا تكتّلين احتكاريين للتلاعب في سوق الصرف الفورية لـ11 عملة مختلفة من بينها الدولار الأمريكي واليورو الأوروبي والجنيه الإسترليني

وتنقسم الغرامة إلى غرامة أولى قيمتها 811 مليون يورو، وجرى فرضها على بنك باركليز، و«رويال بنك أوف سكوتلاند»، و«سيتي غروب»، و«جي بي مورغان». أما الغرامة الثانية فتقدر قيمتها بـ258 مليون يورو، وجرى فرضها على بنك باركليز، و«رويال بنك أوف سكوتلاند»، وبنك «إم يو إف جي

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