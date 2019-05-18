ضوابط لمنح تراخيص المخابز من اقتصاد المُؤقتة

أصدرت وزارة الاقتصاد في الحكومة المؤقتة قرارا بشأن وضع ضوابط ومنح أذونات وتأسيس ومنح رخص لمخابز تعمل بالسعر التجاري للدقيق غير المدعوم.

وجاء في المادة الأولى من القرار تحديد المستندات للحصول على موافقة مزاولة النشاط التجاري للمخابز بينما حمل البند الثاني تشكيل لجنة من مراقبي الاقتصاد التابعين للمناطق للتأكد من الاشتراطات التي يجب توفرها في عمل المخابز.

ومن أبرز هذه الاشتراطات توفر الشروط الصحية للعاملين وأن تكون مساحة المخبز لا تقل عن 100 متر مربع بالإضافة إلى شروط التهوية في المخابز وأن يكون مخزن الخبز بعيدا عن الفرن.

كما أشار القرار إلى أن أولوية الفرص ستكون لأصحاب المخابز التابعة لصندوق موازنة الأسعار.

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