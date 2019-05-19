الوطنية للنفط: ارتفاع أسعار النفط يساهم في زيادة عائدات شهر أبريل

طرابلس-العنوان

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أن إيرادات شهر أبريل من مبيعات النفط الخام ومشتقاته، إضافة إلى الضرائب والإتاوات المحصلة من عقود الامتياز، قد بلغت 1,87 مليار دولار أمريكي- أي بزيادة تقدّر بحوالي 340 مليون دولار أمريكي (+22 بالمئة) مقارنة بالشهر الماضي.

وأعزت المؤسسة ذلك إلى الارتفاع الملحوظ في أسعار النفط الخام بالأسواق العالمية، إضافة إلى ارتفاع عدد شحنات النفط الخام في أواخر شهر مارس، والتي تم استلامها وتسويتها ضمن حسابات شهر أبريل.

وبحسب بيان نشرته المؤسسة على موقعها الرسمي قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، ” إنّ الهدف الرئيسي من الاستراتيجية التي تتبعها المؤسسة الوطنية للنفط للسنوات الخمس القادمة هو زيادة مستويات الإنتاج والعائدات النفطية الوطنية. وقد نجحت المؤسسة، بفضل الله وعونه، في المحافظة على مستويات الإنتاج والتخفيف من وطأة المخاطر الناجمة عن الصراع، وذلك من خلال وضع خطط قوية للتصدّي للأزمات وضمان استمرار العمليات.”

وأضاف صنع الله “لم تستقرّ الأوضاع بعد، وما من شك بأن تصاعد الصراع داخل البلاد سوف يؤدّي إلى عرقلة العمليات الوطنية، وذلك إمّا بصفة مباشرة، أو من خلال التسبب في حدوث فراغ أمني يفسح المجال أمام المتطرفين لتحقيق غاياتهم؛ والهجوم الارهابي على زلة خير دليل على ذلك. كذلك تواجه المؤسسة صعوبات لوجستية فيما يتعلق بالإمدادات وقدرتنا على تدوير العاملين في المنشآت. إنّ المؤسسة الوطنية للنفط تطالب من جديد بالوقف الفوري للأعمال العدائية، وتدين بشدّة كافّة المحاولات الرامية إلى عسكرة منشآت الطاقة الوطنية. “

كما أعربت المؤسسة عبر بيانها عن رفضها القاطع لكلّ المحاولات الرامية إلى إظهارها كأحد أطراف الصراع.

مؤكدة أنها ستتخذ كافّة الإجراءات القانونية اللازمة ضدّ كلّ من يسعى إلى نشر معلومات خاطئة بهدف التظليل وتبرير التصدير غير المشروع للنفط.

وأشارت المؤسسة إلى أنّه يتمّ تحويل كافّة عائدات النفط الوطنية إلى مصرف ليبيا المركزي، والإعلان عنها بصفة شهرية، وبكلّ شفافية.

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