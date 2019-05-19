افتتاح المركز الإعلامى لغرفة عمليات الكرامة بإدارة التوجيه المعنوي في بنغازي

بنغازي 19 مايو 2019 (وال) – افتتح في مقر إدارة الحسابات العسكرية بنغازي، اليوم الأحد، المركز الإعلامى لغرفة عمليات الكرامة بإدارة التوجيه المعنوى التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة.

وقال المنسق الإعلامى لغرفة عملية الكرامة، محمد العمري، إن الافتتاح حضره آمر التوجية المعنوى عميد خالد المحجوب ومدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة لواء خالد التميمى، ونخبة من الضباط ووسائل الإعلام والوكالات وإعلاميين.

واشار العمري إلى أنه صاحب الافتتاح عرض مرئي، لشرح كيفية عمل المركز والآليات المستخدمة من رصد ومتابعة المعلومات والأخبار العربية والأجنبية وإعداد التقارير اليومية حول ليبيا.

وأضاف المنسق الإعلامي:” المركز سوف يكون مرجعا في اتخاذ القرارات، واستقبال الصحافيين الأجانب ونشر المعلومات باللغات العربية والأجنبية”.(وال – بنغازي) ف م/ أ د

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال