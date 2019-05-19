“أوضاع النازحين” تجمع الكبير ومعيتيق

بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي في طرابلس الصديق الكبير، في اجتماع عقده مع النائب بالمجلس الرئاسي أحمد معيتيق، الأحد، آخر التطورات في طرابلس.

وقال المصرف بصفحته في “فيسبوك”، إن الطرفين ناقشا الإجراءات الهادفة إلى تحسين أوضاع الجرحى والنازحين نتيجة الاشتباكات في تخوم طرابلس.

من جهتها، ذكرت إدارة التواصل والإعلام التابعة لحكومة الوفاق، أن معيتيق والكبير تناولا أوضاع النازحين جراء الاشتباكات، والعمل على تسهيل تقديم الخدمات التي يحتاجونها.

يشار إلى أن عدد النازحين من مناطق الاشتباكات المسلحة في ضواحي طرابلس، فاق الـ60 ألف شخص منذ إطلاق الجيش الوطني عمليتة العسكرية في أبريل الماضي.

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