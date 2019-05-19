بعد غياب طويل.. السيولة تصل غدامس

وصلت السيولة النقدية الأحد إلى المصرف التجاري الوطني فرع غدامس بعد غياب دام أكثر من ثلاثة أشهر، وسط عدم رضا من الأهالي على سقف السحب المحدد.

وباشر موظفو المصرف التجاري بتوزيع السيولة النقدية على زبائن المصرف بسقف سحب حدد للزبائن بحدود 700 دينار لكل عميل.

واشتكى أغلب عملاء المصرف من تدني سقف السحب قياسا بمدة انقطاع السيولة، وقالوا إن معظم المبلغ سيذهب لسداد الديون المتراكمة على غالبية الأهالي.

من جهتها حالت عمليات السداد بواسطة الصكوك المحولة وتفعيل بطاقات التدوال وقبولها من بعض الباعة والتجار، دون توقف حركة البيع بالمدينة، وهذا لحال المدن النائية والبعيدة عن مصادر التمويل ومراكز صنع القرار.

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