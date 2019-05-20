سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الاثنين 20 مايو 2019، الساعة 09:00 القيم الآتية:

الدولار الأمريكي – طرابلس 4.435 دينار

الدولار الامريكي – بنغازي 4.42 دينار

اليورو 4.91 دينار

الجنية الإسترليني 5.61 دينار

الليرة التركية 0.73 دينار

الدينار التونسي 1.45 دينار

الجنية المصري 0.235 دينار

الدولار الكندي 3.20 دينار

الدينار الأردني 6.08 دينار

حوالات دبي-تركيا 4.410 دينار

كسر الذهب عيار 18 133 دينار

كسر الفضة 1.75 دينار.

يرجى ملاحظة ان الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية