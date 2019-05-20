عصر يتعهد بتوفير احتياجات بلديات الجنوب

التقى وزير الاقتصاد والصناعة بالحكومة المؤقتة منير عصر بعمداء البلديات في المنطقة الجنوبية.

وأشار بيان صحفي صادر عن غرفة التجارة والزراعة والصناعة بنغازي إلى أن اللقاء الذي عقد في مكتب عصر في ديوان الوزارة في مدينة البيضاء بحث كافة احتياجات بلديات سبها ومرزق وأوباري وبنت بية ووادي عتبة والقرضة والغريفة فضلا عن المتطلبات الأخرى لهذه البلديات فيما تعهد الوزير بتوفير كافة احتياجات كل بلدية بأسرع وقت ممكن.

ونقل البيان عن العمداء دعمهم للحكومة المؤقتة وتثمينهم دور رئيسها عبد الله الثني ووزير الاقتصاد والصناعة فيها منير عصر بهدف خدمة الوطن والمواطن.

وكانت قوات الجيش الوطني قد بسطت سيطرتها على المنطقة الجنوبية وأعادتها إلى شرعية مجلس النواب والحكومة المؤقتة المنبثقة عنه.

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