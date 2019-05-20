إحياء بئر نفطية مهجورة لتنتج 2900 برميل يوميا

كشفت شركة الخليج العربي للنفط عن نجاحها في تحويل بئر نفطية مهجورة إلى بئر منتجة بإنتاجية فاقت الـ2900 برميل يوميا.

وأشار عضو لجنة الإدارة للاستكشاف والإنتاج والإمداد والمعلومات في الشركة فضل الله عيسى احتيته في تصريح صحفي إلى تمكن المهندسين والفنيين في شركة الخليج العربي للنفط من تحويل البئر النفطية المهجورة منذ 40 عاما والكائنة في حقل المسلة إلى بئر منتجة خلال أقلّ من 6 أشهر.

وأضاف أن مهندسي إدارة هندسة المكامن وهندسة الحفر تمكنوا من القيام بهذا التحويل باستخدام التقنية الحديثة لشركة “شلمبرجير” للحفر المائل “جيوسفير”.

هذا ومن المؤمل أن يرفع إنتاج هذا البئر وهو الثاني من نوعه خلال 6 أشهر الطاقة الإنتاجية النفطية لحقل المسلة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية