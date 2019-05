أعلن وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح أن مخزونات النفط الخام العالمية تواصل ارتفاعها، على الرغم من اتفاق الإنتاج.

حيث قال الفالح أن منتجي النفط بما فيها الأسواق، لا ترغب في أن ترى مخزونات كبيرة.

هذا وبدأت “أوبك+” المؤلفة من أعضاء المنظمة ومنتجين مستقلين، تنفيذ اتفاق جديد لخفض إنتاج النفط، بنحو 1.2 مليون برميل يومياً، اعتبارا من مطلع 2019، ولمدة 6 شهور.

وذكر الوزير السعودي، أن إمدادات النفط الخام الحالية، للأسواق العالمية وفيرة وتكفي الطلب.

كما دخل في 2 مايو الجاري، قرار أمريكي يقضي بإلغاء إعفاءات شراء النفط الإيراني لبلدان تركيا والصين والهند وإيطاليا واليونان واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان، ما دفع إلى ترجيحات نقص الإمدادات.

وكانت إيران، ثالث أكبر منتج للنفط الخام في “أوبك” قبل العقوبات الأمريكية، فيما تراجعت حالياً إلى المرتبة الخامسة بعد السعودية والعراق والإمارات والكويت، بمتوسط إنتاج يومي 2.5 مليون برميل.

يُذكر أن إنتاج السعودية تراجع بنحو 510 ألاف برميل يومياً في الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري، إلى 9.807 مليون برميل يومياً، مقابل 10.317 مليون برميل يومياً كمتوسط إنتاج في 2018.

The post رغم اتفاق خفض الإنتاج.. مخزونات النفط الخام العالمية تواصل ارتفاعها appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا