أسعار النفط تصل لأعلى مستويتها منذ عدة أسابيع

بنغازي-العنوان

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الإثنين، إلى أعلى مستوياتها في عدة أسابيع، بعدما قالت أوبك أنها ستبقي على خفض الإنتاج الذي ساعد في دعم الأسعار هذا العام.

وكان خام برنت مرتفعا 90 سنتا بما يعادل 1.3 بالمئة إلى 73.11 دولار للبرميل، بعد أن لامس في وقت سابق 73.40 دولار، وهو أعلى سعر له منذ 26 أبريل.

وزاد الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 71 سنتا أو 1.1 بالمئة مسجلا 63.47 دولار للبرميل، وكان الخام الأمريكي قد بلغ 63.81 دولار في وقت سابق، منذ أول مايو.

وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح إنه يوجد توافق داخل منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجي النفط المتحالفين معها على خفض مخزونات الخام “رويدا” لكنه سيظل متجاوبا مع متطلبات السوق الهشة.

المصدر-(رويترز)

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