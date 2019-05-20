جهاز النهر : قطع المياه على طرابلس وبعض المناطق عقب اقتحام مليشيا لأحدى المواقع

بنغازي 20 مايو 2019 (وال)- أعلن مسؤول الإعلام في جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي اليوم الأثنين، توقف ضخ المياه من حقول آبار المياه التي تغذي العاصمة ومدن المنطقة الغربية.

وقال توفيق الشويهدي إن عملية توقف الضخ تم يوم أمس الأحد، بعد اقتحام موقع “الشويرف” من قبل مجموعة مسلحة، وإجبار العاملين فيه على إغلاق كافة صمامات التحكم بالتدفق، وإيقاف تشغيل آبار الحقول حتى يتم تحقيق مطالبهم .

وأوضح توفيق الشويهدي أنه سيتم قطع المياه اليوم الاثنين على العاصمة طرابلس، وبعض مدن المنطقة الغربية والوسطى، وتوقف إعادة ضخ المياه لمدينة غريان، وبعض مدن الجبل الغربي الذي كان مبرمج ضمن خطة التشغيل .(وال- بنغازي) ف ع/ ر ت

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