استقرار الدينار الليبي امام الدولار واليورو على انخفاض بالسوق الموازية

شهدت اسعار صرف الدولار الامريكي واليورو استقرارها على ارتفاع أمام الدينار الليبي في مستهل تعاملات السوق الموازية اليوم الاثنين، بعد موجة صعود مفاجئة شهدتها العملات الاسبوع الماضي.

وسجل سعر صرف الدولار الامريكي استقراره اليوم حيث بلغت قيمته 4.43 دينار للبيع و4.42 دينار للشراء بمستهل تعاملات السوق الموازية، وهو ذات السعر عند الاغلاق ليوم امس.

وارتفع اليورو في مستهل التعاملات اليوم حيث بلغ سعره 4.9 دينار بفارق قرش عن سعر يوم امس، فيما استقر سعر الجنية الاسترليني لليوم الثالث على التوالي وبلغت قيمته 5.6 دينار.

وسجل سعر كسر الذهب عيار 18 استقراره على ارتفاع نسبي حيث بلغت قيمته 132.5 وهو ذات السعر ليوم امس.

وكان المصرف المركزي قد نفى مساء امس الشروع بالتجهيز لصرف منحة ارباب الاسر لعام 2019، بعد سريان شائعات بشأن التجهيز لها وصرفها في شهر يونيو القادم.

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