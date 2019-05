أمريكا تدعم الدولار لتتعزز مكانته كملاذ آمن أمام الذهب

استقرت أسعار الذهب اليوم الاثنين ليتم تداوله قرب أقل مستوى في أسبوعين، الذي سجله في الجلسة السابقة مع دعم بيانات اقتصادية أميركية قوية الدولار، لتتعزز مكانته كملاذ آمن أمام الذهب وسط توترات جيوسياسية وتجارية.

حيث لم يطرأ تغير يذكر على السعر الفوري للذهب عند 1276.55 دولار للأوقية “الأونصة”.

كما ارتفع الدولار في التعاملات الأميركية الآجلة إلى 1276.20 دولار للأوقية.

وكان المعدن الأصفر قد نزل إلى أقل مستوى في أسبوعين عند 1274.51 دولار للأوقية، الجمعة، بعد أن أظهرت بيانات أميركية أن معنويات المستهلكين في الولايات المتحدة قفزت إلى أعلى مستوى في 15 عاما في أوائل مايو وسط تصاعد للثقة بشأن آفاق الاقتصاد.

