مدير مشروع منحة أرباب الأسر  يفند صرف المنحة عن عام 2019 في يونيو القادم

أخبار ليبيا 24 – خاص

فند مدير مشروع أرباب الأسر سالم السيوي صحة الأخبار المتداولة حول استعداد مصرف ليبيا المركزي – طرابلس لصرف مخصصات أرباب الأسر بشهر يونيو القادم لسنة 2019، مؤكدا أن هذه الأخبار عارية عن الصحة تماما وهي مجرد إشاعات .

السيوي أضاف – في تصريحات صحفية أمس الأحد – أن هناك اجتماعات بخصوص تطوير عملية منحة أرباب الأسر ولكن لا يوجد إلى الآن أي تاريخ محدد لصرف المخصصات للسنة الحالية ولا توجد أي مستجدات بالخصوص .

وكانت عدد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت أخبار حول استعدادات ليبيا المركزي لصرف مخصصات أرباب الأسر لسنة 2019 بشهر يونيو القادم واستغرب محللين ونشطاء التعطيل الذي يرونه متعمد من قبل المحافظ المقال الصديق الكبير وإدارته رغم إعلانهم لحزمة إجراءات الإصلاحات الاقتصادية التي لم يلمس المواطن منها شيء ويمر بأزمة مالية منها انعدام السيولة ووعود وهمية لا ترتقي لرفع المعانة عن المواطن .

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