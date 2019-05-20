تكليف وحدة للحرس البلدي  بمهام ضبط المخالفات ومتابعة أعمال النظافة 

بنغازي 21 مايو 2019 (وال) – أنشأت بلدية بنغازي، بالتنسيق مع جهاز الحرس البلدي، وحدة للحرس تابعة للبلدية، تكون مهامها ضبط المخالفات والمتمثلة في رمي القمامة على أرصفة الطرقات وفي الأماكن العامة .

وأوكلت إلى الوحدة، إجراءات الجباية على المحلات والشركات، وتغريم كل من يقوم برمي القمامة في غير الأماكن المخصصة لها والحفاظ على الأراضي الفضاء الواقعة داخل أحياء المدينة حتى لا تتحول الى مكبات للقمامة .

وتم تزويد الوحدة بعدد 13مركبة، تم تسليمها من قبل السيد وكيل الديوان بالبلدية والسيد مدير مكتب الخدمات، كما تم تجهيز الوحدة بمكاتب متنقلة توضع في الساحات العامة .

وأوضح المكتب الاعلامي في بلدية بنغازي ان سيتم في الأيام القليلة القادمة الإعلان عن”مكبات مرحلية”، تحدد من قبل الوحدة .

واهابت بلدية بنغازي، لجميع المواطنين بالتبليغ عن الأحياء التى لم تصل إليها أعمال النظافة والتساقط اليومي عن طريق بريد الصفحة أو وحدة الحرس البلدي التابعة للبلدية . (وال – بنغازي) ف ع / ع ع

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