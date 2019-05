صعود جديد في أسعار النفط بسبب ارتفاع حدة التوترات بين أمريكا وإيران

ارتفعت عقود النفط الآجلة في تعاملات اليوم الثلاثاء، بدعم من استمرار اتفاق خفض الإنتاج، وارتفاع حدة التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.

حيث قال الرئيس الإيراني حسن روحاني أن بلاده مع التفاوض والدبلوماسية لكن ظروف اليوم ليست مناسبة للتفاوض مع الولايات المتحدة فهي ظروف مقاومة وصمود.

كما جدد ترامب الاثنين تهديدات سابقة له، بأن ايران ستواجه قوة هائلة إذا ما استهدفت الولايات المتحدة.

هذا وصعدت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم يوليو/ تموز بنسبة 0.13 بالمئة أو 9 سنتات، إلى 72.06 دولاراً للبرميل، وصعدت عقود الخام الأمريكي نايمكس تسليم يوليو/ تموز بنسبة 0.38 بالمائة أو 24 سنتا إلى 63.45 دولارا للبرميل.

وتعتبر إيران، قوة نفطية عالمية، بقدرتها على إنتاج 3.9 ملايين برميل يومياً، إلا أن العقوبات الأمريكية خفَّضت إنتاجها إلى متوسط 2.5 مليون برميل، وفق أرقام “أوبك”.

