اقتصاد

سيولة جديدة لعملاء التجارة والتنمية في البيضاء

تم النشر منذُ 8 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أصدر مصرف التجارة والتنمية إعلانا لكافة عملائه في مدينة البيضاء بشأن توزيع السيولة النقدية عن طريق المصارف المتحركة في المدينة.

وبحسب ما ورد من المصرف فإن عملية السحب ستبدأ اعتبارا من اليوم الثلاثاء في الفترة مابين الساعة الـ12 ظهرا والـ6 مساء، موضحا أن مكان السحب سيكون في ساحة البريد أمام شركة المدار، مشددا على أن عمليات ضخ السيولة النقدية ستستمر طيلة إمداد المركزي مصرف التجارة والتنمية بالسيولة النقدية.

وأشار المصرف إلى أن سقف السحب سيكون بقيمة 240 دينارا لكل عميل عن طريق الحضور الشخصي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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