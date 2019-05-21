سيولة جديدة لعملاء التجارة والتنمية في البيضاء

أصدر مصرف التجارة والتنمية إعلانا لكافة عملائه في مدينة البيضاء بشأن توزيع السيولة النقدية عن طريق المصارف المتحركة في المدينة.

وبحسب ما ورد من المصرف فإن عملية السحب ستبدأ اعتبارا من اليوم الثلاثاء في الفترة مابين الساعة الـ12 ظهرا والـ6 مساء، موضحا أن مكان السحب سيكون في ساحة البريد أمام شركة المدار، مشددا على أن عمليات ضخ السيولة النقدية ستستمر طيلة إمداد المركزي مصرف التجارة والتنمية بالسيولة النقدية.

وأشار المصرف إلى أن سقف السحب سيكون بقيمة 240 دينارا لكل عميل عن طريق الحضور الشخصي.

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