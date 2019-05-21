صنع الله: الفراغ الأمني يهدد قطاع النفط

قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، الثلاثاء،

إن تواصل الأعمال العدائية وانعدام سيادة القانون في البلاد يؤدّي إلى عرقلة عمليات

المؤسسة، ويعيق قدرتها على خدمة الشعب الليبي.

وأشار صنع الله بحسب مكتب إعلام المؤسسة إلى أن الصراع القائم

تسبب في تضرّر البنية التحتية الرئيسية وتدهور الأوضاع الأمنية، ما يفسح المجال أمام

العناصر الإجرامية للانتشار.

وأكد صنع الله على أن المؤسسة ستتخذ كل التدابير اللازمة

للكشف عن هوية مرتكبي الجرائم التي تهدّد قطاع النفط ومقاضاتهم، مشددا على أنه لا بديل

للوقف الفوري لإطلاق النار، وإلا فستواجه المؤسسة المزيد من التصعيد والتدمير.

وكانت المؤسسة قد أعلنت عن تعرض مقر شركة شمال أفريقيا للاستكشاف

الجيوفيزيائي، لسرقة الآليات والمعدّات الرئيسية بعد قصفها ، ما يعني أن الشركة خسرت

مقرها بشكل كامل.

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