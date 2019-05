كيف سترد الصين على العقوبات الأمريكية القاسية؟

ترفع الصين ابتداء من شهر يونيو الرسوم الجمركية من 10% إلى 25% على واردات الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة، ما يعد تحولاً كارثياً لصناعة الغاز المسال في الولايات المتحدة.

حيث تأتي الرسوم الصينية رداً على إجراءات واشنطن العدائية، فقبل أسبوعين اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بكين بعرقلة المفاوضات التجارية، وأعلن زيادة الرسوم الجمركية على بضائع صينية بقيمة 200 مليار دولار، ووعد ترامب بتوسيع الإجراءات لتشمل جميع الواردات الصينية، من جهتها ردت بكين وزادت الرسوم على بضائع أمريكية بقيمة 60 مليار دولار، بما في ذلك الغاز الطبيعي المسال. هذا وتعد سوق الغاز الطبيعي المسال في الصين الأكبر والأسرع نمواً في العالم. وبسبب الحرب التجارية الدائرة بين أكبر اقتصادين في العالم، فقد صدرت الشركات الأمريكية خلال الأشهر الأربعة الماضية 300 ألف طن فقط من الغاز المسال إلى الصين، مقارنة بـ1.4 مليون طن تم تصدريها خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

