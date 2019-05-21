اقتصاد

تسهيل النشاطات الاقتصادية للفلسطينيين في ليبيا

تم النشر منذُ 6 ساعات
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وجّه مدير مكتب السجل التجاري العام المكلف جمال شعبان كتابا إلى كافة رؤساء المكاتب التجارية في المدن والمناطق يطلب فيه منهم استمرار العمل بإجراءات الأنشطة التجارية للجالية الفلسطينية المقيمة في ليبيا أسوة بإجراءات المواطنين الليبيين.

وأشار الكتاب إلى أن قرار استمرار العمل بالإجراءات جاء بعد لقاء وزير الاقتصاد في حكومة الوفاق علي العيساوي في مارس الماضي مع القائم بالأعمال الفلسطيني وتنفيذا لتعليمات رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق.

وشدد الكتاب على أن المستثمرين من الفلسطينيين في ليبيا سيتمتعون بكافة المزايا لتأسيس الأنشطة التجارية والحصول على مستخرجات السجل التجاري الخاصة بها وتجديدها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك