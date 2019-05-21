ارتفاع طفيف للدينار مقابل العملات الاجنبية بمستهـل السوق الموازي

سجلت اسعار صرف الدولار الامريكي واليورو تراجعاً طفيفا أمام الدينار الليبي في مستهل تعاملات السوق الموازية اليوم الثلاثاء، في ظل استقرار نسبي للعملات منذ مطلع الاسبوع الحالي.

وسجل سعر صرف الدولار الامريكي انخفاضه اليوم حيث بلغت قيمته 4.425 دينار للبيع و4.415 دينار للشراء بمستهل تعاملات السوق الموازية، بفارق قرش عن سعر الاغلاق ليوم امس.

وهبط اليورو في مستهل التعاملات اليوم حيث بلغ سعره 4.9 دينار بفارق قرش عن سعر الاغلاق ليوم امس، فيما انخفض سعر الجنية الاسترليني بشكل طفيف وبلغت قيمته 5.6 دينار.

وسجل سعر كسر الذهب عيار 18 صعودا نسبيا حيث بلغت قيمته 133 بفارق نصف دينار عن سعر يوم امس.

وكان المصرف المركزي قد نفى الشروع بالتجهيز لصرف منحة ارباب الاسر لعام 2019، بعد سريان شائعات بشأن التجهيز لها وصرفها في شهر يونيو القادم.

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