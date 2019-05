هبوط في أسعار الذهب وإقبال على شراء الدولار بعد تصاعد الخلاف التجاري بين أمريكا والصين

انخفضت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، بعدما لامس في الجلسة السابقة أقل مستوى فيما يزيد عن أسبوعين إذ أدى تزايد التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي “البنك المركزي الأميركي” لن يخفض أسعار الفائدة إلى تعزيز الدولار ما أضعف إغراء المعدن الأصفر كملاذ آمن. حيث نزل الذهب في التعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1276.01 دولار للأوقية وكان قد انخفض لأقل مستوى فيما يزيد عن أسبوعين في الجلسة السابقة عند 1273.22 دولار. كما فقد الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.1 بالمئة إلي 1275.60 دولار للأوقية. هذا واستقر الدولار قرب أعلى مستوى في أسبوعين ونصف الأسبوع اليوم مدعوماً بارتفاع عوائد السندات الأميركية فيما أدى تصاعد حدة الخلاف التجاري بين الولايات المتحدة والصين للإقبال على شراء الدولار كملاذ آمن.

