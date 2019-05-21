واشنطن تُخفف “مؤقتا” القيود على هواوي

أفادت وكالة “رويترز” للأنباء أن الحكومة الأميركية قامت بتخفيف القيود التجارية التي فرضتها على شركة “هواوي” الصينية الأسبوع الماضي ولكن بشكل مؤقت.

وقامت الحكومة الأميركية بهذه الخطوة للحد من تعطل عمليات الشبكة الحالية وأجهزتها في أنحاء العالم، إضافة إلى السماح للشركة العالمية لخدمات الهاتف بشراء مواد أميركية الصنع لاستمرار عمل الشبكات القائمة وتحديث البرامج الموجودة على أجهزة هواوي.

من جهته، أكد وزير التجارة الأمريكي ويلبور روس أن هذا التفويض الجديد يستهدف منح شركات الاتصالات التي تعتمد على معدات “هواوي” الوقت لاتخاذ ترتيبات أخرى.

يشار إلى أن واشنطن فرضت قيودا على “هواوي” لتورطها في أنشطة تتعارض مع الأمن القومي أو مصالح السياسة الخارجية الأميركية.

الجدير بالذكر أن “هواوي” تعد أكبر شركة في العالم منتجة لمعدات الاتصال، وتقوم وزارة التجارة الأميركية في الوقت الحالي بإجراء تقييم حلول إذا كانت ستمد الإعفاءات بعد انتهاء التسعين يوما أم لا.

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