تقرير: “تكاليف الطعام” تغيب عن جيوب الليبيين

أصدرت مؤسسة “جالوب” الأمريكية المتخصصة في الاستشارات وإجراء الاستطلاعات، تقريرا حديثا حول ليبيا بعد استطلاع للرأي تحصلت عليه المؤسسة من مؤشر “كانتريل” التابع لها.

وأظهر التقرير أن 43 بالمئة من الليبيين لم يتمكنوا من الحصول على تكاليف الطعام اليومية لهم في العام الماضي وهي إشارة واضحة لأزمة السيولة النقدية الخانقة.

بيّن مؤشر “كانتريال” أن 52 في المئة من الليبيين يعتقدون أن اقتصادهم يزداد سوءا الأمر الذي دفع بنحو 34 في المئة من الليبيين إلى إبداء رغبتهم في الهجرة بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

وربما تدفع حالة الاستياء التي يعيشها المواطن جراء الوضع الاقتصادي بالكثير من المواطنين لرفع مستويات المتضررين لعدم قدرتهم تأمين المصروف اليومي لمستويات أعلى وسط مطالبات دائمة بتحسين المستوى المعيشي.

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