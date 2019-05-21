ارتفاع أسعار اللحوم يضيّق على المواطنين بطبرق

تنتشر في مدينة طبرق مزارع بيع الخضروات الطازجة مباشرة إلى المواطنين وسط ترحيب من الزبائن لجودة الغذاء.

أما على صعيد الأسعار فتباينت الآراء بين منخفضة ومرتفعة وهو أمر يحكمه معياران هما القدرة الشرائية للمواطنين وغلاء الأسعار

بدورها سجّلت أسعار اللحوم ارتفاعا ملحوظا خلال رمضان ووصلت إلى 45 دينارا للكيلوغرام الواحد من لحم الغنم المحلي، فيما بلغ كيلوغرام اللحم المستورد 35 دينارا.

وتتجه كل المناشدات إلى الجهات الرقابية التي يأمل المواطن أن تنجح في ضبط أسواق الخضروات واللحوم وسط تراجع القدرة الشرائية بسبب شح السيولة النقدية.

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