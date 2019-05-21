اقتصاد

ارتفاع أسعار اللحوم يضيّق على المواطنين بطبرق

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تنتشر في مدينة طبرق مزارع بيع الخضروات الطازجة مباشرة إلى المواطنين وسط ترحيب من الزبائن لجودة الغذاء.

أما على صعيد الأسعار فتباينت الآراء بين منخفضة ومرتفعة وهو أمر يحكمه معياران هما القدرة الشرائية للمواطنين وغلاء الأسعار

بدورها سجّلت أسعار اللحوم ارتفاعا ملحوظا خلال رمضان ووصلت إلى 45 دينارا للكيلوغرام الواحد من لحم الغنم المحلي، فيما بلغ كيلوغرام اللحم المستورد 35 دينارا.

وتتجه كل المناشدات إلى الجهات الرقابية التي يأمل المواطن أن تنجح في ضبط أسواق الخضروات واللحوم وسط تراجع القدرة الشرائية بسبب شح السيولة النقدية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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