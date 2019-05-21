استئناف ضخ المياه إلى طرابلس بعد يوم من انقطاعها

طرابلس 21 مايو 2019 (وال) – أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي ، انتهاء أزمة إيقاف ضخ المياه، وبدء العملية التشغيلية لآبار حقول المياه بمنظومة الحساونة سهل الجفاره.

وأضاف الجهاز في بيان نشره مكتبه الإعلامي، الثلاثاء، أنه تم فتح صمامات التحكم بمحطة الضخ بالشويرف لتتدفق المياه من جديد إلي المسارين الشرقي والأوسط لتغذية المدن الساحلية ومدن الجبل الغربي.

وبدوره، أكد المكتب الإعلامي لمنظومة الحساونة – سهل الجفارة، انتهاء أزمة إيقاف ضخ المياه، وفتح صمامات التحكم بمحطة التحكم بالشويرف لتتدفق المياه من جديد.

وفي سياق متصل، قال آمر منطقة براك العسكرية، اللواء محمد بن نائل، إن منظومة وآبار مياه النهر الصناعى تتدفق الآن عبر مسارتها الاعتادية.

بن نائل طمئن جميع الليبيين بأن مشروع النهر هو ملك جميع الليبيين ولن يتضرر بعزيمة رجال قوات الجيش الوطني .

وأكد أن ما حصل حادث عرضي وعمل فردي وعابر وانتهى ولا يمتل أى منطقة ولا قبيلة، موضحا أنه تم دعم وإرسال تعزيزات عسكرية لكتيبة الحماية الخاصة بمشروع النهر الصناعى.

وأعرب عن شكره لجميع من تنادى وتواصل من القبائل والمناطق المحيطة، من قبيلة المقارحة، وقبيلة الحساونة، وقبيلة ورفلة، وقبائل ترهونة، وجميع البلديات والأشخاص الخيرين من أبناء ليبيا الوطنيين. (وال -طرابلس) ع ع

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