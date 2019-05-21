المدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء يبحث سير العمل في المحطات والتحكم الجهوي

بنغازي 22 مايو 2019 (وال) – بحث المدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء عوض غنيوة عبدالحفيظ مع إدارات محطات الإنتاج سير العمل في المحطات وكذلك التحكم الجهوي.

المدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء يجتمع مع إدارات محطات الإنتاج والتحكم الجهوي بالمنطقة الشرقية.

واستعرض عبدالحفيظ خلال الاجتماع مع مدير محطة كهرباء شمال بنغازي ومدير محطة السرير ومدير التحكم الجهوي بالمنطقة الشرقية ومجموعة من الخبراء في مجال الإنتاج بالشركة العامة للكهرباء وضع خطة عمل مناسبة لتفادي كافة الأعطال وخصوصا مع قرب فصل الصيف.

وتعهد المدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء بتلبية كافة الاحتياجات لتي تقدم بها الحاضرين في أسرع وقت ممكن.

الجدير بالذكر بأن الإدارة التنفيذية الجديدة تم تكليفها بقرار من الجمعية العمومية للشركة العامة للكهرباء المنبثقة عن الحكومة الشرعية الحكومة الليبية المؤقتة.(وال – بنغازي) ف م/ أ د

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال