وصول الباخرة “نيكولا” لبنغازي وهي محملة ببضائع مختلفة

أعلنت الشركة الليبية للموانئ فرع بنغازي دخول الباخرة “نيكولا” التابعة لشركة “أمواج ليبيا” إلى ميناء بنغازي البحري للرسو في الرصيف رقم 2.

وأشار بيان صحفي صادر عن الشركة إلى أن الباخرة محملة بـ443 حاوية عادية ومبردة وفيها الحليب وحليب البودرة والمعكرونة وزيت الزيتون وسمك التونة والقشطة والكتشب والمايونيز وبسكويت ويفر والجبنة والبيض والفول سوداني وأدوية متنوعة ومعدات طبية ومواد تشغيل لصناعة العطور ومواد خاصة بزراعة وتعبئة الفطر.

وأضاف البيان أن الحاويات ضمت مواد خام وقطع غيار للسيارات وأثاث وزيوت تشحيم ومعدات عرض ومواد تشغيل وأسلاك كهربائية وعطور ومواد خام ومواد عناية بالشعر والتجميل ومكانس كهربائية وخردوات وأجهزة حاسوب وملحقاتها وملابس وأحذية وحقائب ومواد منزلية وكماليات للسيارات ومولدات وألواح أسقف معلقة واكسسوارات موبايل وزجاج وألعاب وقرطاسية وإطارات وبطانيات وأدوات مطابخ ومكيفات وآلات ومستلزمات مخابز ومواد كهربائية وزيوت وبخور متنوعة.

واحتوت الحاويات بحسب البيان على غسالات صحون وأبواب آلية وبلاط حدائق ومواد صحية للحمامات ومواد خاصة بمشروع السرير للغاز ومواد خام لتصنيع العصائر وطلاء السيارات ومواد خاصة بالنفط وأغطية أسرة ومصابيح يدوية ومنسوجات وأواني فخارية ومستلزمات تصفيف الشعر وبلاستيك ومواد كيمائية خاصة بالنفط ومواد بناء وممسحات أرضيات “سيقات” ورول بلاستك صوبات وماكنة تعبئة ومستلزمات أفراح وثلاجات وسيارات استيراد أميركي فيما سيتم شحن 354 حاوية فارغة.

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