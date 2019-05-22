إيرادات كبيرة تحققها مصلحة الجمارك

تعد مصلحة الجمارك من بين المؤسسات القليلة التي حافظت على وحدة إدارتها من خطر الانقسام وما زالت تعمل بشكل موحد في كامل مكاتب فروع المصلحة في المناطق والمدن إلا أن قلة الإمكانات مازالت تقف عائقا أمام تطوير عملها.

وصرح مدير المكتب الإعلامي في المصلحة الرائد فهمي الماقوري لقناة 218 أن إجمالي قيمة إيرادات الربع الأول من العام الجاري التي بلغت 101 مليون دينار بزيادة قدرها 60 مليون دينار بالمقارنة على أساس فصلي مع الربع الأول للعام الماضي التي بلغت فيه حينها 41 مليونا.

وبحسب ما صرح به الماقوري لقناة 218 فإن بعض القرارات تقود لحركة إيرادات من المفترض أن تكون الأفضل مبينا أن القرار 32 للعام 2012 الذي ينص على إعفاء الجهات الممولة من الخزانة العامة من الضرائب والرسوم الجمركية أضر بحجم الإيرادات بعد أن كانت تبلغ نسبة تمويلها لإيراد المصلحة 30%.

وتطرق الماقوري للقرار رقم 48 للعام 2011 الصادر عن المكتب التنفيذي للمجلس الوطني الانتقالي الذي ينص على خفض التعريفة الجمركية إلى 5% بدلا من 10% من قيمة البضائع الموردة وإلغاء ضريبتي الاستهلاك والإنتاج على السلع المنتجة محليا والمستوردة من الخارج والتي كان يبلغ مجموع إيراداتها 40% من الإيرادات العامة للمصلحة.

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