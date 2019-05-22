توفير سلع تموينية أساسية لصبراتة

شرع مكتب صندوق موازنة الأسعار بمدينة صبراتة في عمليات الحجز والتسليم للسلع التموينية لكافة الجمعيات الاستهلاكية التابعة له.

وأتى هذا الإجراء في وقت قامت فيه وزارة الاقتصاد بالحكومة المؤقتة بتخصيص سلع الزيت ومعجون الطماطم والرز بطلب من المجلس البلدي صبراتة في محاولة منها لإعانة المواطنين على غلاء الأسعار في شهر رمضان المبارك.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار سعي الحكومة المؤقتة للتخفيف عن كاهل الأسر من خلال توفير المواد التموينية الأساسية لها بأسعار منخفضة.

وكانت القوات الموجودة في مدينة صبراتة قد أعلنت في وقت سابق انضمامها إلى قوات الجيش الوطني التي تحارب القوات التابعة للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق على تخوم العاصمة طرابلس.

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