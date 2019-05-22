الدينار يعاود الانخفاض امام الدولار واليورو بمسـتهل السوق الموازي

شهدت اسعار صرف الدولار الامريكي واليورو عودتها للارتفاع الطفيف أمام الدينار الليبي في مستهل تعاملات السوق الموازية اليوم الاربعاء، في ظل استقرار نسبي للعملات منذ مطلع الاسبوع الحالي.

وسجل سعر صرف الدولار الامريكي ارتفاعا طفيفاً اليوم حيث بلغت قيمته 4.435 دينار للبيع و4.425 دينار للشراء بمستهل تعاملات السوق الموازية، بفارق قرش عن سعر الاغلاق ليوم امس.

وارتفع اليورو في مستهل التعاملات اليوم حيث بلغ سعره 4.91 دينار بفارق قرش عن سعر الاغلاق ليوم امس، فيما استقر سعر الجنية الاسترليني وبلغت قيمته 5.6 دينار.

وسجل سعر كسر الذهب عيار 18 استقراره حيث بلغت قيمته 133 دون تغيير عن سعر الاغلاق ليوم امس.

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