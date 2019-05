الصين تؤكد أن أمريكا وراء فشل الاتفاق التجاري بين أقوى اقتصادين في العالم

أكد السفير الصيني لدى الولايات المتحدة أن واشنطن قامت مراراً بتغيير موقفها فجأة، وأفشلت اتفاقات كان من شأنها إنهاء النزاع التجاري بين البلدين.

وندد السفير، سوي تيانكاي، أيضاً بالدوافع السياسية لقرار البيت الأبيض منع نقل أو بيع التكنولوجيا الأمريكية لعملاق الاتصالات الصيني هواوي، وقال: “نشعر بقلق بالغ، من شأن مثل هذه الخطوات تقويض ثقة الناس في الوظيفة الطبيعية للسوق”. وأضاف، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هي المسؤولة عن فشل التوصل لاتفاق تجاري مع الصين، وقال تيانكاي: “عند مراجعة المحادثات التجارية بيننا في السنة الأخيرة، يتضح أن الجانب الأمريكي هو الذي قام أكثر من مرة بتغيير موقفه فجأة وخرق الاتفاق المبدئي الذي تم التوصل إليه”. وبعد هدنة لستة أشهر، اندلع النزاع مجدداً في 10 مايو بين أقوى اقتصاديين في العالم، عندما زادت الولايات المتحدة الرسوم الجمركية على بضائع صينية بقيمة 200 مليار دولار، وردت بكين بالمثل، وقالت إنها ستزيد الرسوم على بضائع أمريكية بـ60 مليار دولار اعتباراً من الأول من يونيو القادم.

