مؤسس هواوي يهاجم أمريكا

العنوان_بكين

حذر مؤسس شركة هواوي، رين تشينغفي، من مغبة الخطوات التي اتخذتها الولايات المتحدة ضد شركته، قائلا إن واشنطن “تستهين” بقدراتها.

وهون رين، خلال حديثه مع وسائل إعلام صينية، من تأثير الإجراءات الأمريكية، وقال إنه ليس هناك أحد يستطيع اللحاق في المستقبل القريب بتقنيات الجيل الخامس، 5G، التي تمتلكها.

وكانت الولايات المتحدة قد أضافت الأسبوع الماضي هواوي إلى قائمة الشركات التي لا تستطيع الشركات الأمريكية التجارة معها، إلا بعد الحصول على تراخيص.

كانت تلك الخطوة بداية تصعيد في الجهود الأمريكية لسد الطريق أمام الشركة الصينية.

وقال رين، بحسب ما نقلته وسائل الإعلام: “إن ممارسات الساسة الأمريكيين الحالية تستهين بقدراتنا”.

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