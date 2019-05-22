ارتفاع جديد لاسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الاربعاء 22 مايو 2019

سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية والذهب والفضة مقابل الدينار الليبي في تعاملات السوق الموازي اليوم الاربعاء 22 مايو 2019، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:

الدولار الأمريكي – طرابلس 4.44 دينار

الدولار الامريكي – بنغازي 4.42 دينار

اليورو 4.91 دينار

الجنية الإسترليني 5.61 دينار

الليرة التركية 0.73 دينار

الدينار التونسي 1.45 دينار

الجنية المصري 0.235 دينار

الدولار الكندي 3.21 دينار

الدينار الأردني 6.08 دينار

حوالات دبي-تركيا 4.42 دينار

كسر الذهب عيار 18 133 دينار

كسر الفضة 1.75 دينار

يرجى ملاحظة أن الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر.