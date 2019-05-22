الموانئ تستقبل آلاف المواشي.. والأسعار بارتفاع

تواصل الموانئ الليبية استقبال آلاف المواشي والعجول، ومؤخرا وصل إلى ميناء طرابلس 10 آلاف رأس غنم مستوردة، قبل أن يصل مثلها في الخمسة أشهر الماضية.

كما شهد ميناء بنغازي قبل أيام وصول نحو 4.9 آلاف رأس من الأغنام والعجول. أما ميناء الخمس فقد استقبل في شهري يناير وفبراير 18 ألف رأس من الأغنام والعجول، فضلا عن آلاف المواشي التي تم استيرادها من التجار وتقدر بآلاف الرؤوس بحسب بيانات الموانئ ليرتفع هذا الرقم مع حلول شهر رمضان.

في المقابل لم تنخفض أسعار اللحوم في السوق المحلي حيث تراوح سعر لحم الأغنام المحلية بين 40 و45 دينارا للكيلوغرام الواحد، بينما تراوح سعر كيلوغرام الغنم المستورد بين 30 و35 دينارا وهي أسعار متقاربة في مختلف المدن الليبية.

بدورهم أبدى المواطنون استياءهم من غلاء الأسعار، مطالبين الجهات الرقابية بضبط الأسعار التي اعتبروها مبالغا فيها خاصة أن السوق المحلي يزخر بثروة جيدة من المواشي من الأغنام والأبقار.

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