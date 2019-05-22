تونس بصدد زيادة إنتاج النفط والغاز

قال سليم الفرياني وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة التونسي إن بلاده بصدد زيادة إنتاج النفط والغاز الطبيعي.

وأشار الوزير إلى أن هناك اتجاها للاعتماد على الطاقات الجديدة لتوفير الطلب المحلي حيث زادت رخص البحث إلى 30 رخصة استكشاف وحفر، وتجديد 13 بئرا لأول مرة منذ عام 2011 بعد أن كان متراجعا لسنين.

وأضاف الوزير أن هناك العديد من المناطق في تونس تقدر بحوالي 50 منطقة لم يتم استكشافها وأن الحكومة يجب عليها أن تنتهج خطة لجذب المستثمرين الأجانب وتشجيعهم للبحث عن المحروقات التي تبلغ تكلفة التنقيب عنها نحو 3 و 5 مليون دينار.

وأوضح الفرياني أن مشروع نقل غاز الجنوب الذي من المتوقع له تغطية 50 بالمئة من احتياجات تونس من الغاز و17 بالمئة من احتياجات الشركة التونسية للكهرباء شارف على الانتهاء.

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