نائب رئيس الوزراء لشؤون الهيئات ورئيس مجلس الوزراء المكلف يبحث احتياجات بلدية الأصابعة

قرنادة 23 مايو 2019 (وال) – استقبل معالي نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الهيئات الدكتور عبدالرحمن الأحيرش – رئيس مجلس الوزراء المكلف اليوم الأربعاء بديوان مجلس الوزراء في منطقة قرنادة، رئيس المجلس التسييري لبلدية الأصابعة الدكتور خالد سالم مفتاح وعدد من أعيان ومشائخ البلدية.

وناقش معاليه مع الوفد كافة احتياجات البلدية وسير عملها وآليات توفيرها من قبل الحكومة الليبية المؤقتة.

وأكد الوفد أنه يتبع للشرعية المتمثلة في مجلس النواب المنتخب والأجسام المنبثقة عنه، وعلى رأسها الحكومة الليبية المؤقتة ورئيسها السيد عبدالله الثني. (وال – قرنادة) ع ع

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