نائب رئيس الوزراء لشؤون الهيئات ورئيس مجلس الوزراء المكلف يبحث احتياجات بلدية صبراتة

قرنادة 23 مايو 2019 (وال) – استقبل معالي نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الهيئات الدكتور عبدالرحمن الأحيرش – رئيس مجلس الوزراء المكلف اليوم الأربعاء بديوان مجلس الوزراء في منطقة قرنادة، عميد بلدية صبراتة السيد مفتاح خليفة البرشي وذلك لبحث سير عمل البلدية.

وناقش معاليه مع عميد بلدية صبراتة خلال الاجتماع الذي حضره رئيس جهاز الأمن الداخلي اللواء خليفة الحسني، ومدير المكتب الخاص لرئيس مجلس الوزراء السيد الطاهر محمد الطاهر الهمالي، كافة احتياجات البلدية وسير عملها وآليات توفيرها من قبل الحكومة الليبية المؤقتة. (وال – قرنادة) ع ع

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال