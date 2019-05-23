ايوان ليبيا :
سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الخميس 23 مايو 2019، الساعة 09:00 القيم الآتية:
|العملة
|سعر البيع
|سعر الشراء
|الدولار الامريكي
|4.435 دينار
|4.425 دينار
|اليورو
|4.91 دينار
|4.83 دينار
|الجنية الاسترليني
|5.61 دينار
|5.53 دينار
|الليرة التركية
|0.73 دينار
|0.65 دينار
|الدينار التونسي
|1.45 دينار
|1.37 دينار
|الجنية المصري
|0.235 دينار
|0.227 دينار
|الدولار الكندي
|3.21 دينار
|3.13 دينار
يرجى ملاحظة ان الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر.
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