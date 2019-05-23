خبر مهم وسار للعاملين بشركة راس لانوف

كشفت شركة راس لانوف عن خبر مهم وسار لكافة العاملين والمستخدمين في الشركة.

وأشار بيان صحفي مقتضب صادر عن الشركة إلى أن هذا الخبر يأتي في ظل اقتراب حلول عيد الفطر وانقضاء شهر رمضان.

وأضاف البيان أن رئيس مجلس إدارة شركة راس لانوف وجه بضرورة دفع مرتبات كافة العاملين والمستخدمين في الشركة قبل حلول العيد.

وأكد البيان إحالة مرتبات شهر مايو إلى المصارف التجارية في الـ22 من الشهر الجاري لإيداعها في حسابات المستحقين.

يشار إلى أن مسألة تأخر صرف مرتبات الموظفين تعد من المسائل الروتينية بسبب أزمة السيولة النقدية والظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد بسبب الأوضاع الأمنية والانقسام السياسي.

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